Переможців конкурсу "Немає дітей - є люди" нагородять поляки

1 червня о 14:00 книгарня «Є» та Генеральне Консультство Республіки Польща у Вінниці запрошують на літературне дійство «Оповідки Старого лікаря» у рамках проведення Року Януша Корчака.

У 2012 році минає 70 років з часу трагічної смерті видатного польського письменника та педагога Януша Корчака від рук нацистів у концтаборі «Треблінка». З нагоди вшанування його пам’яті та творчої спадщини цей рік у Польщі оголошений Роком Корчака – людини, яка є одним із найбільших інтелектуальних та моральних авторитетів ХХ століття. Корчак став відомий як суспільний і культурний діяч, лікар, письменник, педагог, був зачинателем руху із захисту прав дитини. Також він прагнув подолати бар’єри між людьми різних народів, релігій, політичних поглядів і соціального статусу.

У рамках літературного дійства «Оповідки Старого лікаря» можна буде познайомитися з історіями Януша Корчака, знаними в усьому світі пригодами короля Мацюся та ідеями великого дітолюба. Також на події відбудеться нагородження переможців та учасників конкурсу есе, малюнків та фоторобіт «Немає дітей – є люди», яке проводилося у квітні-травні Генеральним Консульством Республіки Польща у Вінниці.

У святі візьмуть участь поет і перекладачка Богдана Матіяш та гурт «Ковчег Ноя».