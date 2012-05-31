Аграріям заборонили вирощувати багато «королеви полів»

Вінниччина єдина область в Україні, яка чітко дотрималася квоти на вирощування кукурудзи. Під цим злаком у нас знаходиться 9% посівних площ.

Про це під час прес-конференції повідомив перший заступник голови Вінницької державної адміністрації Іван Мовчан.

Кукурудза, як і ріпак, виснажує землю, тож експерти АПК радять засівати цими культурами не більше 10% площ.

- Було досить складно переконати аграріїв дотримуватися цих правил. Ми ще в минулому році довели до кожного району дозволену квоту. - зазначив Іван Мовчан.

За його словами, в інших областях справа набагато гірша. В Миколаївській області, скажімо, під кукурудзою знаходиться більше 20% площ, а Запорізькій – близько 30%.