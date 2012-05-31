Будівництво третього будинку «Муніципального житла» розпочнуть у червні

Виконком Вінницької міської ради доповнив перелік об’єктів програми «Муніципальне житло» третім, 140-квартирним житловим будинком, що зводиться у пров. Щорса. Будівництво планується розпочати вже у червні.

Про це повідомила директор Департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Галина Якубович.

Замовником будівництва виступить Департамент капітального будівництва міської ради, а підрядником - ДП «Вінницьке інженерно-будівельне управління».

За її словами, фінансування будівництва здійснюватиметься через Фонд фінансування будівництва. Для здійснення фінансових операцій обрано банк – партнер, який запропонував найкращі умови для кредитування громадян – під 16% на строк до 30 років.

Згідно з розподілом квот на житловому об’єкті , 80 квартир планується побудувати в рамках програми «Муніципальне житло».

На решту 60 квартир, а саме, 30 однокімнатних, 20 двокімнатних та 10 трикімнатних планується залучити кошти Державного бюджету. Окрім того, на початку червня міська влада планує направити до Мінрегіону України відповідні звернення щодо залучення громадян під іпотечне житлове будівництво.

- На новому об’єкті програми буде збережена найнижча у місті ціна квадратного метра загальної площі, а саме, 5300 грн., - сказала Галина Якубович. – Ця ціна розрахунково на 22% нижча від прогнозної вартості квадратного метра житла на первинному ринку, і протягом будівництва вона на змінюватиметься.

За час дії програми «Муніципальне житло» у Вінниці побудовано 2 житлових будинки: 98-квартирний житловий будинок по вул. Келецькій, який введено в експлуатацію в жовтні 2010 року, і 144-квартирний житловий будинок на розі вул. Смирнова та І-го провулку Українського, в якому 106 квартир будується за програмою «Муніципальне житло». Його буде введено в експлуатацію вже у липні 2012 року.

В рамках програми поліпшити житлові умови отримали можливість 204 вінницьких родини.

З них 48 квартир отримали працівники освіти, 28 – медики, молоді сім’ї – 27 квартир, комунальники – 17, інваліди та ветерани праці – 12, і ще 72 квартири отримали представники інших категорій.