Усе літо біля бібліотеки - безкоштовний інтернет

«Бібліотека виходить у місто» - така назва акції, яку з 5 червня проводиь вінницька обласна наукова бібліотека імені Тімірязєва.

На прилеглій до бібліотеки території (Соборна, 73) протягом всього літа діятиме наметовий майданчик, на якому бібліотечні працівники розповідатимуть перехожим про книжкові новинки.

Вінничани зможуть безкоштовно переглянути свіжу пресу та довідкові видання з фондів бібліотеки, скористатися інтернетом, адже у наметі буде ноутбук. Також можна буде записатись до бібліотеки.

Наметовий майданчик працюватиме з понеділка по четвер з 11 до 16 години від 5 червня до 31 серпня.