Гройсман «засвітився» у Савіка Шустера

Всі заходи щодо запобігання терактів, застосовані в приймаючих чемпіонат Євро2012 містах були виправданими.

Про це з мер Вінниці Володимир Гройсман заявивв ефірі «Шустер live» на Першому національному телеканалі.

«Думаю, цей випадок не залишив байдужими жодну людину в нашій країні. Це - варварство та злочин, пов'язаний зі здоров'ям

людей. Думаю, що всі заходи, вжиті в Києві, і в Харкові, і в Донецьку - це було абсолютно виправдано», - сказав він.

При цьому В. Гройсман зазначив, що міська влада Києва, Львова, Харкова та Донецька, прибравши бетонні урни, змушені були піти на певні незручності для городян, «навіть незважаючи на те, що деякий час це справляло« певну антисанітарію».

У той же час В. Гройсман повідомив, що в м. Вінниці бетонні урни поки не знімали, щоб замінити більш легкими та безпечними.