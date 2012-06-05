На Вінниччині загинули байкери

Упродовж вихідних на Вінниччині дорога забрала життя двох байкарів.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Так, 2 червня о 10 годині ранку на автошляху Могилів-Подільський-Житомир на окружній дорозі біля м. Калинівки мотоцикл «Сузукі 600Р» під час руху в бік міста Києва зіткнувся з причепом вантажного автомобіля «МАН TGA», який проводив маневр розвороту в бік м. Калинівки.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла, 21-річний житель смт. Сутиски, від отриманих травм на місці пригоди загинув.

За кермом вантажівки перебував 46-річний житель Козятинського району.

Інша пригода сталася 3 червня. Близько 17 години біля с. Червоне Барського району 32-річний водій мотоцикла «Хонда», житель м. Вінниці, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці ДТП.





На місці обох ДТП працювали слідчо-оперативні групи міліції. Правоохоронці з’ясовують причини аварії. За обома фактами порушені кримінальні справи відповідно до ч.2 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого ), - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Розслідування проводить слідче управління УМВС України у Вінницькій області.