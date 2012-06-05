Усю Вінницю "обв‘яжуть" велосипедними доріжками

Нові велосипедні доріжки у Вінниці доріжки прокладють на магістральних вулицях і дорогах міста так, аби вони поєднали житлові зони з навчальними закладами, підприємствами, торговими центрами, місцями відпочинку, ринками, повідомляє сайт 0432.

- Вінниця може стати велосипедною столицею України, - говорить мер міста Володимир Гройсман. - А от коли - це вже залежить від мешканців. У сучасних євпропейських містах велосипедний рух розвивається дуже активно, адже це корисно і для здоров'я, і для екології. Звісно, коли в Європі займаються цим питанням, то повністю міняють торотуари, пристосовуючи їх для велоспедного руху. На жаль, нам такі витрати не по кишені. Але той підхід, який зараз використовується, можна вважати оптимальним за наших умов.

Протягом року будуть облаштовані такі доріжки:

вул. Квятека - від шкіл №34 та 35 до вулиці Стахурського;

вул. Келецькій - від вулиці Квятека до вулиці 600-річчя, біля "Грошу";

пр. Юності - від Хмельницького шосе до вулиці Стахурського;

вул. Стахурського - від вулиці Квятека до вулиці 600-річчя;

вул. Зодчих - від вулиці Пирогова до вулиці Скалецького;

вул. 50-річчя Перемоги - від міського палацу "Зоря" до площі Перемоги;

пр. Коцюбинского - від площі Перемоги до набережної Рошен;

вул. Данила Нечая - від школи №22 до вулиці Московської;

вул. Московської - від вулиці Данила Нечая до вулиці 8-го Березня;

вул. 8-го Березня - від вулиці Московська до школи №19;

вул. Стаханівській - від вулиці Московська до школи №11.

За словами мера, нанесення розмітки, облаштування спеціальних дорожніх знаків, асфальтування окремих ділянок дасть можливість розбудовувати щороку не менше 14 км внутрішньомікрорайонних велосипедних доріжок. Згодом ці внутрішні мережі з‘єднають між собою і місто отримає велику загальну міську систему велдоріжок.

Нагадаємо, минулого року в Вінниці вперше почали облаштовувати велодоріжки по Хмельницькому шосе, проспекті Космонавтів та вулиці Пирогова. Тоді їх протяжність склала 6 км.