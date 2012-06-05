Молодь поставить хрести у Йософатовій долині

З благословення митрополита Вінницького і Могилів-Подільського Симеона, відділ у справах молоді, відділ соціального служіння Вінницької єпархії та Свято-Миколаївський Шаргородський чоловічий монастир організовують другий молодіжний хресний хід на Іосафатову долину, що біля с. Голинченці Шаргородського району. Про це повідомила прес-служба Вінницької єпархії.

Хресний хід відбудеться 8-9 червня. Збір учасників 8 червня о 13.30 біля повороту на с. Деребчин Шаргородського району (траса Немирів-Могилів-Подільський, орієнтир – заправочна станція та кафе «Берізка»). Довжина маршруту – приблизно 9 км. Початок хресного ходу о 14.00. Орієнтовна кількість учасників: 500-600 людей.

По прибутті на Іосафатову долину відбудеться встановлення хрестів на місці явлення у 1923 р. Пресвятої Богородиці, яка заповідала прославляти Христа і встановлювати на цьому місці хрести.

Після встановлення хрестів та облаштування наметового містечка запланована трапеза учасників хресного ходу.

Опівночі священики, які братимуть участь у хресному ході, відслужать Божественну літургію.

Після закінчення літургії запланована спільна трапеза учасників та розважально-пізнавальна програма на площадці поблизу Іосафатової долини.

Від’їзд учасників - 9 червня о 8.00.

До участі у хресному ході запрошуються молоді люди віком від 18 до 35 років з усіх благочинь Вінницької єпархії. Організацію та доставку учасників до місця початку хресного ходу забезпечують районні єпархіальні відділи по роботі з молоддю.

Якщо хтось з бажаючих записатися для участі у хресному ході, не зміг зробити цього раніше, він може скористатися додатковою можливістю, надіславши SMS на номер (050)922-11-44. У повідомленні слід вказати своє ім’я, вік та місце проживання. З вами неодмінно зв’яжуться і допоможуть стати учасником першого на Вінниччині молодіжного хресного ходу.

Для зареєстрованих учасників нагадуємо, що з собою потрібно мати:

1. Зручний одяг та взуття, можна спортивні (дівчатам слід взяти з собою спідницю та хустинку для участі у богослужінні)

2. Змінні шкарпетки

3. Їжу для вечері та пляшку питної води.

4. Засоби особистої гігієни (туалетний папір, серветки тощо)

5. На випадок дощу – парасольку або дощовик

6. Ручку або олівець

7. Музичний інструмент (залишається в автобусі і привозиться на місце нічної трапези)

Кожна група повинна мати з собою один хрест для встановлення на долині та намет

Не благословлється вживати алкоголь, курити, смітити на території табору.

Додаткова інформація (050)922-11-44