Ділянки роздають біля кладовища

У селищі Стрижавка Вінницького району райдержадміністрація роздає під будівництво земельні ділянки по 6-9 соток біля кладовища. Їх отримають афганці, чорнобильці, інваліди та багатодітні сім'ї. На черзі 1 тис. сімей, повідомляє сайт gazeta.ua.

— Під це потрібно 10 гектар. Будинки мають зводитися за 100 метрів від захоронень, — каже селищний голова Стрижавки 54-річний Василь Яковенко. — Але треба думати і за кладовище. Он у сусідній Михайлівці, яка теж відноситься до нашої сільради, роздали ділянки, людей навіть не спитали. То ми, щоб зберегти кладовища, туди загнали екскаватора, відступили сто метрів охоронної зони та викопали рів.

