Ділянки роздають біля кладовища
12:14, 05 червня 2012Вінниця
1 0
У селищі Стрижавка Вінницького району райдержадміністрація роздає під будівництво земельні ділянки по 6-9 соток біля кладовища. Їх отримають афганці, чорнобильці, інваліди та багатодітні сім'ї. На черзі 1 тис. сімей, повідомляє сайт gazeta.ua.
— Під це потрібно 10 гектар. Будинки мають зводитися за 100 метрів від захоронень, — каже селищний голова Стрижавки 54-річний Василь Яковенко. — Але треба думати і за кладовище. Он у сусідній Михайлівці, яка теж відноситься до нашої сільради, роздали ділянки, людей навіть не спитали. То ми, щоб зберегти кладовища, туди загнали екскаватора, відступили сто метрів охоронної зони та викопали рів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter