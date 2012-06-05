Справа медички-відкатниці пішла в суд

Завершено розслідування кримінальної справи відносно заступника головного лікаря Тиврівської РЦЛ.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Слідчим відділом прокуратури Вінницької області розслідувано кримінальну справу відносно заступника головного лікаря Тиврівської РЦЛ, яка здійснювала керівництво планово-економічною і фінансовою роботою у лікувальному закладі та у квітні цього року отримала хабар у сумі 30 тисячі гривень за незаконне сприяння у визначенні одного з підприємств переможцем на конкурсних торгах під час закупівлі районною лікарнею рідких нафтопереробних продуктів.

Кримінальну справу за обвинуваченням посадовця у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України, до якої судом обрано запобіжний захід у вигляді застави, 31.05.2012 з обвинувальним висновком скеровано до Тиврівського районного суду.

