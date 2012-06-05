Вінничан навчать самозцілюватись

8-10 червня на базі відпочинку "Дружба" (Немирівський район) пройде Фестиваль слов'янських практик та психотерапії.

Про це повідомив Міжрегіональний інститут гештальт - терапії та мистецтва.

Фестиваль слов'янських практик та психотерапії - це можливість зануритися в атмосферу радості, наповнитися яскравою енергією літа, оздоровитися, отримати нові знання, познайомитися з чудовими людьми і просто приємно і цікаво провести час в компанії однодумців.

Ви дізнаєтеся про світогляд наших предків - стародавніх слов'ян, їхнє бачення інших людей, здібностях зцілювати себе і інших; отримаєте можливість освоїти деякі техніки народних слов'янських цілителів, зібрані і відтворені за елементами мозаїки з усіх куточків світу.

Також в програмі: майстерні, в т.ч. з психотерапії, арт-терапії, творчості; ранкова зарядка (в т.ч. давньослов'янські практики), вегетаріанська кухня; хороводи біля багаття, концерт бардів і т.д.; працюватиме дитяча група.