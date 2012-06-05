За 10 днів дітей навчать бути успішними

З 5 чеврня починається набір групп в дитячий табір "Відпочинок в 10!" запрошують дітей 6-12 років. Перша зміна - 11 червня, остання - 27 липня. Групи на 10 днів формуються щотижня.

- У літньому таборі при «Школі успіху для дітей» діти навчаться відпочивати з користю для себе і навколишнього світу, - говорить організатор Ольга Малиновська, керівник жіночого клубу "Жемчужина". - Професійні вихователі-тренери допоможуть вашим дітям підвищити рівень комунікативних навиків, а також сприйняття, пам'яті, уваги. Ваші діти стануть доброзичливіші, упевненіше в собі і відповідальніші. У програму щодня включаються психологічні ігри і вправи.

Програма для дітей «Відпочинок в 10!» – це багатоетапна гра. Щодня – нове завдання: знайти, відгадати, вирішити і отримати частину відповіді на загадку. А на 10-й день всі відгадки відкриють дітям головну відповідь – один з секретів успіху.

Вартість перебування дитини 750 грн.