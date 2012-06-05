Обиратимуть "Молоду людину року"

На Вінниччині проходить обласний конкурс "Молода людина року". Його вручають молодим людям віком від 14 до 35 років за особливі досягнення у розвитку суспільно-економічного життя області та розбудові України.

- Переможці конкурсу визначаються у 20 номінаціях. Урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу проходитиме 21 червня у "Спорттаймі", - говорить Христина Коваленко, виконуча обовязки начальника відділу молодіжної і гендерної політики управління у справах сімї та молоді Вінницької ОДА. - Цього разу дали більше моживостей районам області.

Вже подано більше 100 заявок. У минулому році у конкурсі взяли участь більше 172 молодих людей, у 2010-му було 124 учасника.