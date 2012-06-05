Вінницю знімали для "Яндекс-Панорами"

Чотири дні по Вінниці їзди ла незвчиана машина з багатокутовою камерою на даху. Так співробтники компанії NEQ4 знімали вулиці Вінниці для пошукової системи "Яндекс". Коли фото будуть завантажені на сайт, кожен зможе віртуально пройтись по вулицях міста. Досі це можна було зробити лише містами Києва та Львова, повідомляє сатй Моя Вінниця.

На звичаній іномаріці зверху прикпили спецустановку із 4-ох дзеркальних камер: фотоапарати із об'єктивами огляду 160 градусів по горизонталі і 120 - по вертикалі. Їдуть на щвидкості 10-20 км\год. Вони фільмують усе на усі 360 градусів навкруг. Зйомка проходить безперервно. Відзнята інформація передається до Москви у центральний офіс компанії.

- Ми проїжджаємо усіма заасфальтованими вулицями, - ділиться інформацією оператор Олександр. - Але якщо є гарні цікаві місця, які не позначені на карті, то зупиняємось. Як от пішохідна вулиця Михайла Грушевського. Вона досить гарна. Тоді один з нас ходить пішки зі штативом і знімає іншою камерою. Від намальованого водоспаду біля башти ми взагалі у захваті.

- Від людей ми чули усякі варіанти здогадок, що це за машина, - говорить інший оператор Дмитро. - Питали чи ми не позначаємо "Яндекс-пробки", і запитували чи це не таксі, і варіант про те, що ми міряємо силу вітру і нерівність доріг. Але топ-варіант - це те, що у нас прихована камера. Найчастіше реагують маленькі діти. Якось ми втомлені їхали і поруч проходили діти. Коли вони побачили напис на машині "Яндекс" усі гуртом почали кричати "Яндекс рулить". Було приємно. Зазвичай, коли заїжджаємо у двори і зупиняємось на перехрестях, то люди завжди опускають вікна машин і запитують: "що це?"

А ще хлопців вразив світло-музичного фонтану "Рошен", заасфальтовані вінницькі дороги, архітектура, гарні дівчата, привітні люди і WI-FI у трамваях.

Цього сезону оператори вже побували у Києві, Маріуполі, Донецьку, Керчі, Львові, Сумах, Кривому Розі.

Яндекс - найбільша російська пошукова система та інтернет-портал. За даними Liveinternet за березень 2012 року, частка Яндекса на пошуковому ринку - 59,4%. Яндекс присутній також в Україні, Казахстані, Білорусі та Туреччині. Головне завдання Яндекса - відповідати на запитання користувачів.