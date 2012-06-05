"До клубу потопельників" входять чоловіки 30+

15:00, 05 червня 2012
Вінниця
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Підводять самовпевненість та горілка

Вінницькі рятувальники стурбовані ситуацією з безпекою людей на водних  об'єктах.

Як повідомив начальник ТУ МНС Вінницької області полковник служби цивільного захисту Руслан Шевчук, з початку року на території області сталося 23 надзвичайних події на воді.

17 осіб загинуло, серед них четверо дітей.

Згідно з сумною статистикою, абсолютна більшість загиблих на воді – це дорослі чоловіки, віком 30 і більше років. Зазвичай їх доводять до біди самовпевненість, підігріта алкоголем.

Не зупиняє відчайдушних пловців-"чапаєвців" і те, що біля водойм, у місцях з масовим перебуванням людей встановлюються таблички, стенди застережного характеру.

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