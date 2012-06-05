Студенти ВНТУ поїдуть у Вашингтон

28 травня в готелі "Прем'єр Палац" відбулись щорічні Національні змагання SIFE Україна, генеральними партнерами яких виступили компанії Ernst & Young та САН ІнБев Україна, повідомляє офіційне Інтернет-представництво SIFE Україна.

13 студентських команд SIFE з Києва, Львова, Вінниці, Хмельницького, Харкова, Донецька, Одеси та Миколаєва змагались між собою, презентуючи виконані ними протягом року проекти. Членами журі виступили експерти - понад 70 представників великих міжнародних та українських компаній. Їхнім непростим завданням було визначити команду-переможця, яка досягнула найбільшого позитивного впливу на суспільство через свої економічні, екологічні та соціальні проекти.

Переможцями Півфінального раунду стали команди університету економіки та права "КРОК" (Київ), Вінницький національний технічний університет та Українська інженерно-педагогічна академія (Харків), які у Фіналі представили свої проекти керівникам компаній Ernst & Young, Філіп Морріс, PZU, DHL, Метінвест, Carslberg Ukraine, Astellas та СК "ТАС".

За рішенням суддів Національним переможцем SIFE Україна 2012 вдруге поспіль стала команда SIFE Вінницького національного технічного університету, яка разом з чемпіонським кубком отримала символічний квиток на Всесвітній кубок SIFE у Вашингтоні за підтримки компанії Carlsberg Ukraine.