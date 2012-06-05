Ховайтеся: завтра град, дощі та грози

В Україні оголошено штормове попередження.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, 6 червня очікуються грози, в окремих районах град, шквали та пориви вітру 15-20 м/с; вночі та вранці в західній частині місцями сильні, в Карпатах дуже сильні дощі.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, вночі та вранці у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській областях, а вдень на більшій частині території країни, крім Криму, короткочасні дощі, грози, подекуди град, вночі та вранці в західній частині місцями сильні дощі, в Карпатах дуже сильні.

Температура вночі становитиме 14-19°, вдень 23-28°; у західних, Вінницькій та Житомирській областях вночі 10-15°, вдень 15-20°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 8-13°.

У Києві та Київській області вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Сьогодні, 5 червня, температура води становила в Чорному морі 16-21° (в районі Алушти 14°, Ялти 15°), в Азовському морі 21-23°; в Дніпрі біля Києва - 19°.