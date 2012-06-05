Калинівський "металіст" обікрав свиноферму

16:00, 05 червня 2012
Вінниця
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Поцупив хвіртки

4 червня до Калинівського райвідділу міліції з села Комунарівка надійшло про те, що вночі з приміщення недіючого свинарника, який розташований в селі Прилуцьке, скоєна крадіжка шести металевих ірток вагою 120 кг.

Про це повідомив СГЗ у Вінницькій області.

Працівниками міліції встановлено, що злочин скоїв 48-річний непрацюючий місцевий житель.
Крадене вилучено.

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