Калинівський "металіст" обікрав свиноферму

4 червня до Калинівського райвідділу міліції з села Комунарівка надійшло про те, що вночі з приміщення недіючого свинарника, який розташований в селі Прилуцьке, скоєна крадіжка шести металевих ірток вагою 120 кг.

Про це повідомив СГЗ у Вінницькій області.

Працівниками міліції встановлено, що злочин скоїв 48-річний непрацюючий місцевий житель.

Крадене вилучено.