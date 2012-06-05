Вінницьких бютівців під стінами ВР труїли газом

Сьогодні в Києві під стінами Верховної Ради проходив мітинг протесту проти прийняття закону, який надає статус регіональної російській мові в місцях, де нею спілкуються 10% і більше громадян. Введення другої мови фактично призведе до витіснення української мови.

200 вінничан поїхали висловити свій протест проти прийняття цього закону та проти антиукраїнської політики, яку проводить нинішня влада.

Телефоном з Києва повідомляє голова вінницької облорганізації ВО „Батьківщина” Людмила Щербаківська.

- Мітинг розпочався на Європейській площі, звідки колонна демонстрантів пройшла до Верховної Ради і після проведення мітингу повернулась на Майдан Незалежності.

Очолював ходу Олександр Турчинов.

Незважаючи на сильну зливу люди не розходились.

Приємно, що нас підтримав і Володимир Кличко, який зазначив, що хоча і розмовляє дома російською, вважає прийняття такого закону в Україні провокаційним.

Влада застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ. Людям, особливо старшого віку, було зле. Наш партієць врятував одну з жінок, яка втратила свідомість. Якщо б не його вчасна допомога, натовп міг би її затоптати

Наслідки використання газу могли бути більш трагічними, якщо б не дощ, який знизив концентрацію канцерогенного препарату в повітрі.

Зухвало вели себе беркутівці. Вони фактично напали на людей, серед яких були і народні депутати, які встановлювали палатку. Брутальна поведінка представників силових структур, використання сльозоточивого газу – викликала бурю протесту. Молоді люди рвали прапори регіоналів. Правда, вінничан серед них не було.

Шкода, що закон все-таки прийняли в першому читанні. Кажуть, що регіонали заблокували трибуну Верховної Ради, ще звечора. Та ми продовжуємо боротися, акція протесту оголошена безстроковою.

О 17.00 ми знову зберемося під стінами Верховної Ради.