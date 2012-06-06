У міліцейській лікарні моляться цілодобово

На прохання пацієнтів та медперсоналу лікарні обласного УМВС, у закладі відкрилася молитовна кімната. Службу звершив священик храму святого великомученика Димитрія Солунського, який розташований на території обласного УМВС, протоієрей Георгій Холодюк.

- Саме громада Димитрівського храму та Вінницька єпархія допомогли створити осередок духовності у медичному центрі, - говорить отець Георгій.

У лікарні працює 160 лікарів та медперсоналу. Щосереди у молитвній кімнаті отець Георгій читає акафісти святимтелю Миколі, Пантелеймону-цілителю

- Кімната відкрита цілодобово, кожен може зайти туди, поставити свічку, яку можна взяти просто у кімнаті, помолитися, -говорить головний лікар закладу, заступник начальника УМВС з питань медичного забезпечення Сергій Приходько.

Отець Георгій повідомив, що днями у кімнаті поставлять полички для бібліотеки, де кожен бажачий зможе взяти молитвослов, акафістник чи будь-яку іншу духовну літературу.