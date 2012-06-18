Бронебійний снаряд знайшли на дитячому майданчику

О 8 ранку 16 червня на пункт зв’язку частини СДПЧ-13 м. Немирів поступило повідомлення про те, що в парковій зоні смт. Брацлав Немирівського району біля селищного клубу під час проведення земляних робіт по будівництву дитячого майданчика знайшли предмет схожий на вибухонебезпечний.



По прибуттю працівників районних відділів МНС та МВС у Немирівському районі на місце було встановлено, що даним предметом є бронебійний протитанковий артилерійський снаряд діаметром 76 мм часів Великої Вітчизняної війни.



Після проведення ідентифікації вибухо-небезпечного предмету було встановлено, що даний предмет не являє собою небезпеки через відсутність вибухівника та наявність порожнини всередині, повідомляє сайт Немирівської РДА.



Оперативно-рятувальна служба Немирівського району вкотре нагадує, що при виявленні підозрілих предметів необхідно по можливості обмежити доступ людей та тварин, повідомити в підрозділи МНС, МВС, органи влади та ні в якому разі не торкатись чи переміщати предмет.