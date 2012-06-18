Після сварки з сином напився "Ратібору"

У реанімації Немирівської районної лікарні у вкрай важкому стані перебуває 76-річний житель одного з сіл Немирівського району. Пізно увечері 15 червня після сварки з сином, чоловік напився отрути "Ратібор». Про це повідомляє управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області.

Ратібор - це швидкодіюча речовина для захисту картоплі від колорадського жука. черещз низьку ціну популярний серед сільского населення.

Востаннє на території Вінницької області було зафіксоване отруєння «Ратибором» рівно рік тому. 18 червня 2011 року у м. Гайсин 25-річна жінка хотіла напитися води, але випадково взяла кружку, у якій була розведена отрута.

Впродовж 2012 року на Вінниччині зареєстровано 159 випадків суїциду, 75 чоловік загинуло.