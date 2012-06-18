Через пожежу Вінницька РДА досі сидить без світла

18 червня близько 14 години спалахнула підстанція, яка знаходиться поряд з приміщенням Вінницької райдержадміністрації, по Хмельницькому шосе, 17. Припускають, що причиною пожежі могла стати спека.

На місце виїхали пожежні бригади, які одразу ліквідували пожежу. Слідом на місці пригоди з‘явились представники вінницького обленерго.

- Згоріли автомати на підстанції, - повідомили на "Обленерго". - Служба підстанцій зараз проводить там заміну автоматів. Думаємо, до кінця дня справимося і світло з‘явиться.

Без електроенергії досі сидять усі жителі будинків по Хмельницькому шосе, Писарева та 40-річчя Перемоги.

- Я виглянула на вулицю, а там чорний дим валить, - говорить свідок подій, працівниця райдержадмінстарції. - Почало смердіти плавленим, зараз провітрюємо приміщення.

У РДА досі не працюють стаціонарні теелфони, але техніка, на щастя, неушкоджена.

