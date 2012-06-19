За вбивство тестя – восьма «ходка» на 9 років

9 років позбавлення волі – таке покарання призначив Крижопільський районний суд 33-річному жителю одного з сіл району, який напередодні новорічних свят вбив свого тестя. У момент скоєння злочину чоловік знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

30 грудня минулого року близько 22.00 до Крижопільського райвідділу міліції надійшло повідомлення від 32-річного жителя одного з сіл району про те, що він щойно за місцем власного проживання кухонним ножем завдав смертельного удару у грудну клітину своєму тестю.

Від ножового поранення 52-річний чоловік помер за лічені хвилини. За висновком судового медика, причиною смерті є наскрізне поранення серця. Заявник повідомив, що вони з тестем після розпиття спиртних напоїв розпочали гру у карти.

Під час гри між ними виникла сварка. Аби довести, що правда таки на його боці, молодший з чоловіків схопився за ножа.

Обидва чоловіки раніше мали проблеми із Законом і відбували ув’язнення.

Дев’ять років позбавлення волі – таку кару призначив суд підсудному, визнавши його винним у скоєнні злочинну, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Для підсудного це вже восьма судимість.