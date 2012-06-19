Вінницькі діти – з оптимістичним привітом

Під час проведення екскурсійних програм з дітьми, які відпочивають у пришкільних таборах, та іншими туристами стюардеси-екскурсоводи пропонують передати оптимістичний привіт усім користувачам Інтернету.

Про це повідомляє відділ у справах молоді та туризму. Вінницької міської ради.

Нову розвагу, яка робить пізнавальну прогулянку містом динамічнішою і веселішою, придумали та впроваджують стюардеси-екскурсоводи комунального підприємства «Подільський туристично-інформаційний центр».

Екскурсанти передають привіти на майдані Незалежності, через встановленні там веб-камери, зображення з яких транслюються в Інтернеті. Така розвага найбільше подобається дітям, які з весело шлють привіти усім користувачам всесвітньої мережі.