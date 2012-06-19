9 тисяч гривень віддала жінка за сина

До Замостянського районного відділу міліції звернулася з заявою 56-річна вінничанка з заявою, що невідома особа обманним шляхом заволоділа її грошовими коштами. Про це повідомила Анна Олійник з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

- Вінничанка потерпіла від поширеного сьогодні телефонного шахрайства, - говорить начальник Замостянського РВ УМВС Сергій Сокиран. - Їй на мобільний телефон подзвонила невідома жінка і, представившись капітаном внутрішньої служби, запропонувала своє сприяння в організації умовно-дострокового звільнення її сина, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі. За такі послуги невідома попросила перерахувати на рахунок через термінал 9 тисяч гривень.

Потерпіла, не роздумуючи, того ж дня переказала на рахунок близько 9 тисяч гривень. А наступного дня, зрозумівши, що її обдурили, звернулася за допомогою в міліцію.

Міліція займається пошуком шахрайки та вкотре закликає усіх громадян бути обачними, не довіряти подібним телефонним обіцянкам, головна мета яких – обманним шляхом заволодіти грошовими коштами.

Якщо Вам зателефонували невідомі і під різними приводами просять перерахувати гроші – не гайте часу, подзвоніть 102 або зверніться до найближчого відділку міліції. Ваше повідомлення допоможе оперативно знайти злочинця та збереже Ваші кошти.