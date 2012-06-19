Бухгалтер дитбудинку спонсорувала газових магнатів
10:04, 19 червня 2012Вінниця
0 0
Переплатила за енергоносії
Ситківецькою школою-інтернатом сплачено зайвих більш як 52 тисячі гривень за спожитий природний газ та електроенергію.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Прокуратурою Немирівського району порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 367 КК України відносно головного бухгалтера Ситківецької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату.
Посадовцем неналежно виконувались службові обов`язки, внаслідок чого закладом з 2009 року за спожитий природний газ та електроенергію зайве сплачено понад 52 тисячі гривень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter