Бухгалтер дитбудинку спонсорувала газових магнатів

Ситківецькою школою-інтернатом сплачено зайвих більш як 52 тисячі гривень за спожитий природний газ та електроенергію.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою Немирівського району порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 367 КК України відносно головного бухгалтера Ситківецької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату.

Посадовцем неналежно виконувались службові обов`язки, внаслідок чого закладом з 2009 року за спожитий природний газ та електроенергію зайве сплачено понад 52 тисячі гривень.