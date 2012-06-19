Жнива стартують за два тижні

Жнива на Вінниччині цьогоріч через погодно-кліматичні аномалії обіцяють бути ранніми.

Про це повідомив начальник головного управління агропромислового розвитку Вінницької ОДА Микола Неїлик.

За словами Миколи Миколайовича, аграрії розпочнуть масово збирати зернові ранньої групи вже у першій декаді липня, орієнтовно – п’ятого числа. Хіба що опади скорегують строки початку жнив.

- Наразі Ямпільський і Чечельницький райони вже обкошують поля озимого ячменю. Сьогодні почнуть обкоси у Бершадському районі, - каже Микола Неїлик. - Зерно вже досягло воскової стиглості, але ще завологе, - 17-19% замість норми, що становить 14% вологості. Тому поки що говоримо не про жнива, а про підготовчі роботи.

З огляду на цьогорічну погоду таких високих врожаїв зернових, які зібрали на Вінниччині торік, не буде. Але в господарствах половини області врожай очікується все ж непоганий. Це там, де вчасно пройшли дощі. І навіть там, де опадів було хоча й недостатньо, але в господарствах вчасно провели захист і підживлення сільськогосподарських культур.

Насамперед йдеться про ниву інтегрованих структур(«Кряж», «Зернопродукт», «Укрпромінвест» - авт.), де були виконані всі передбачені технологією вирощування зернових агротехнічні заходи. Тут, за прогнозами начальника головного управління агропромислового розвитку, зберуть близько 80 центнерів збіжжя з гектара.

- Складною буде ситуація в Бершадському районі, - там в період вегетації зернових жодного дощу не було, - вважає Микола Неїлик. - Як і в Піщанському та частині частині Тростянецького і Ямпільського районів. Опади там хоча й були, але для нормальної вегетації цього недостатньо.