Батьки вирішили за свій кошт відкрити дитсадок

Питання відкриття дитячого садка у селі Гунька Немирівського району визріло уже давно. Попередній колгоспний закрився ще років 20 тому, разом з розпадом колгоспу. А в селах територіальної громади 71 дитина дошкільного віку, батьки 37 яких уже написали заяви про те, що хотять аби їхні діти відвідували дитсадок.

Для вирішення питання створення дошкільної установи в умовах дефіциту районного бюджету на схід сіл територіальної громади приїхали голова РДА П. Михайленко, сільський голова М. Демиденко, начальник фінуправління РДА Л. Скрипніченко, начальник відділу освіти РДА М. Чорний та методист по дошкільній роботі С. Остапенко. Недовгим був діалог влади і залу, бо компромісне рішення визріло з тих умов, які маємо на сьогодні, повідомлє сайт Немирівської РДА.



- Давайте на базі наявної у селі школи, яка розрахована на 120 місць, і яку відвідує лише 36 учнів, створити школу-сад, - запропонували батьки.

- Ідея хороша і заслуговує на увагу, - відгукнувся Михайленко, - але потрібно додаткові фінансові ресурси, а розрив в освітянському бюджеті району на сьогодні становить майже 10 млн. грн.

Щоб все-таки розв’язати проблему дитсадка вирішено його створити як комунальний заклад сільради. Коштів для цього обмаль, але є надія що своє плече підставлять підприємці, які працюють на території сільради, інвестори, які обробляють тут землю, а також батьки, чиї діти відвідуватимуть цю установу.

З нового року на утримання цієї комунальної установи буде передбачено державне фінансування. Дитсадок буде створено на базі діючої школи. Завідуючим ним по сумісництву буде директор школи. Поки що планується відкриття однієї різновікової групи, в яку ввійдуть діти віком від 3 до 5 років.