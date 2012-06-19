Жінки пікетували вінницький хлібзавод

Працівники цехів Вінницького хлібозаводу, що належить «Концерну Хлібпром», вийшли на пікет через низьку зарплату. Кажуть, що за 1300 гривень у місяць працювати у гарячому цеху – це знущання над людьми, повідомляє сайт "20 хвилин".

- Сьогодні головний керівник зі Львова пан Хрущ приїздить, нехай почує, що ми кажемо, - кажуть жінки, що зібрались виходити на нічну зміну. - До нас просто нелюдське ставлення. За те, що ми працюємо в гарячому цеху по 12 годин, отримуємо в місяць в середньому 2125 гривень. Познімали оздоровчі, доплати за шкідливість. За переробку у святкові та вихідні доплачують неправильно. Наприклад, відпрацювали понаднормово 20 днів, а заплатили лише за чотири. А спробуй щось сказати, відповідь одна – ніхто вас тут не тримає.

Пікетувальниці ствреджують, що зарплата уже років п’ять не піднімалася.

- Зате нам присилають розсилки зі Львова про те, що ми можемо придбати путівки до Тунісу за п’ять тисяч доларів. Це що, знущання? Чи вони зі своїми зарплатами дійсно не розуміють, що ми своїх дітей навіть в літній табір в Україні не можемо відправити. Таких зарплат немає більше ніде на хлібозаводах, лише у нас. В Росії такі робітники отримують по 700 доларів в місяць.

Генерального директора ПАТ «Концерн Хлібпром» Романа Хруща вінницькі робітники дочекалися, не зважаючи на настійливі вимоги представників місцевого профкому розійтися та прийти з письмовими вимогами в інший день. Наперебій жінки розповідали керівникові про свої негаразди. Він пообіцяв, що 30 липня на Вінницькому хлібозаводі проведуть загальні збори, на яких працівники отримають відповіді на свої запитання.

- Нам не відомо, чому саме таким шляхом робітники вирішили передати інформацію, але ми її прийняли та взяли до уваги, – сказали у прес-службі «Концерн Хлібпром».