Хлопця вбив домашній електромлинок

У селі Сестринівка Козятинського району 23-річний хлопець ремонтував у себе вдома лектричнйи млинок. Через необережне поводження його смертельно вдарило стуромом. Про це повідомили у прес-службі ТУ МНС у Вінницькій області. Тіло хлопця доправили у Козятинську районну лікарню на судово-медичну експертизу.

З початку року на території Вінниччини зареєстровано 13 випадків ураження електростурмом, 7 осіб (з них 1 дитина) - загинуло, 6 осіб (з них – 3 дитини) - травмовано.