Жінки покажуть світ через об‘єктив

Всього 10 днів триватиме унікальна фотовиставка двох вінницьких жінок-фотогарфів Олени Іванової та Наталі Книжникової "Два погляди чеерз об‘єктив".

Запрошуємо відвідати світ жіночого погляду на красу, якої ми не бачимо щодня з 21 червня по 1 липня у виставковому залі літературно-меморіального музею Михайла Коцюбинського. Урочисте відкриття 21 червня о 16 год.