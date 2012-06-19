Летовища для санітарних "аннушок" готові

Усі злітні майданчики для посадки санавіаційного АН-2 у Вінниці готові.

Про це з посиланням на заступника голови Вінницької обласної Ради Юрія Медвєдєва повідомив "Вінницький трамвай".

- Усі голови районних держадміністрацій виконали завдання щодо відновлення майданчиків для посадки літака АН-2, -повідомив Медведєв. - При невеликому фінансуванні в усій Вінницькій області будемо надавати громадянам серйозну медичну допомогу з доставки важких хворих до медичних установ.

За попередніми підрахунками, для обслуговування санавіатранспорту області потрібно 600 тисяч гривень на рік.