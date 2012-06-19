Аграрні підприємства погребували свинями

На початок червня 2012р. населенням Вінниччини утримувалось 69,1% загального поголів’я великої рогатої худоби (торік – 68,5%), у т.ч. корів – 79,9% (80,1%), свиней – 70,2% (67,1%), овець та кіз – 86,1% (85,2%) та птиці – 76,8% (73,5%).

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

У структурі реалізації худоби та птиці на забій аграрних підприємств (крім малих) частка реалізації великої рогатої худоби становила 35,1% (у 2011р. – 35,3%), птиці всіх видів – 39,9% (33,3%), у т.ч. бройлерів – 36,3% (30,8%), свиней – 24,6% (31,1%).

Порівняно з січнем – травнем 2011р. в аграрних підприємствах (крім малих) обсяг вирощування худоби та птиці знизився на 1,3%, у т.ч. свиней – на 8,4%, при цьому великої рогатої худоби зріс на 1,0% та птиці – на 2,6%.

Відношення загального обсягу вирощування до реалізації тварин на забій склало 110,1% проти 104,2% у січні – травні 2011р. Середньодобові прирости на вирощуванні, відгодівлі та нагулі великої рогатої худоби зросли з 497 до 498 г, свиней – з 342 г до 361 г.