Рятуйтесь від спеки до 26 червня

За повідомленням синоптиків, на вінничан чекає спекотний тиждень. Стовпчики термометрів будуть триматися на позначці більше 30 градусів. Спека протримається до 26 червня.

Українські синоптики прогнозують на вихідні новий температурний рекорд - вище +35,9 градуса. Така температура була зафіксована у 1931 році.

За прогнозами Українського гідрометеоцентру, на вихідні середня температура повітря становитиме 16-21 градус вночі і 31-36 вдень. Місцями денна температура підніметься до 32-37 градусів.

З 26 червня на мешканців Вінниці чекає значне зниження температури, на 10 градусів, до 22-25 градусів та дощі.

За повідомленням МНС України у Вінницькій області, рівень води у Дністрі трохи вищий за норму. У Могилів-Подільському складає 2,50 м (нормальний – 1,6 м, критичний - 8,62 м), у Ямполі – 2,2 м (нормальний – 2 м, критичний - 5,25 м).

Радіаційний фон на 19. червня складає - 0,16 мкЗв/год.