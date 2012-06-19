28 сіл Вінниччини отримають 360 млн доларів

19 червня обласна координаційна рада провела засідання на якому підбила підсумки роботи із розвитку громад, які спільно проводять Вінницька ОДА, обласна рада та проект ЄС.ПРООН «Місцевий розвиток,орієнтований на громаду». Вінничан по кутої отримає 240 тисяч доларів на стандартні проекти та 120 тисяч доларів на інноваційні.

- Станом на середину червня у проекті беруть участь 6 пілотних районів області, - сказав заступник голови Вінницької ОДА Григорій Дерун. – Свої проекти при підтримці ЄС/ПРООН будуть реалізовуватись у таких селах: Жмеринський район –Чернятин, Жуківці, Почапинці, Лука-Мовчанська, Олександрівка, Хмельницький район – Сальниця, Лозна, Куманівці, Кривошиївка, Сербанівка, Уланів, Бершадський район – Мякохід, Устя, Війтівка, Красносілка, Томашпільський район – Томашпіль, Вила, Антонівка, Пилипи-Борівські, Липівка, Теплицький район – Пологи, Кивачівка, Росоша, Петрашівка, Залужжя, Чернівецький район - Бабчинці, Борівка, Мазурівка, Березівка.

Сільські ради обиралися шляхом конкурсного відбору, залежно від рівня соціально-економічних труднощів у таких сферах як охорона здоров’я, комунальне водопостачання, енергозбереження, утилізація відходів, шкільний транспорт. Критерієм відбору була також готовність спів-фінансувати проекти громад з місцевих бюджетів.

- Проект впроваджуватиметься в усіх регіонах України. У кожній області проводиться конкурс на відбір пілотних районів та місцевих рад. Планується, що близько 60% найуспішніших пілотних районів отримають можливість продовжити співпрацю.

- Вінницька область готова до реалізації проекту, - заявила координатор Вінницького обласного ресурсного центру громад СРГ Анастасія Ланіна. – Це шанс на покращення життя селян. І можу сказати, що Вінниччина входить у п’ятірку областей, де найкраще реалізовується проект.

Проект підтримуватиме ініціативи громад у наступних сферах: енергозбереження та енергоощадні технології водопостачання охорона здоров"я охорона навколишнього середовища підтримка малого бізнесу (розвиток сільськогосподарських/обслуговуючих кооперативів).

- На Вінниччині ми рухаємося швидко, - говорить Денис Полтавець, спеціаліст з розвитку громад і координатор проекту у 12 областях України. - Максимальна сума гранту проекти з відновлення комунальної інфраструктури становитиме $10000. Проекти виконуватимуться на умовах спів-фінансування. Так, Проект надаватиме 50 %, місцеві бюджети - 45%, громади - 5%. Максимальна сума гранту на енергоощадні проекти буде збільшена до $20000 і може становити до 70% вартості Проекту; 25% - внесок місцевого бюджету, а 5% - внесок громади. Загалом, на енергоощадні технології, інноваційні та альтернативні джерела енергії буде витрачено близько 30% загального бюджету Проекту.



Довідка. "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" – це всеукраїнський проект, який реалізовується на території України на кошти Європейського Союзу та Програми розвитку ООН з метою створити сприятливе середовище для сталого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом самоорганізації та соціальної активізації громад, розробки та впровадження невеликих за обсягом громадський ініціатив у всіх областях та Автономній Республіці Крим. У червні 2011 року розпочався другий етап Проекту. який триватиме 4 роки, по червень 2015 року.