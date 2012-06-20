У Вінниці створено нову прийомну сім’ю

18 червня у сім’ї Юрія та Людмили Ткаченків відбулось поповнення – подружжя взяло на виховання у свою родину 14-річну Олену Ткаченко. Перший у цьому році договір про влаштування дитини на виховання та спільне проживання у прийомній сім'ї підписали Вінницький міський голова Володимир Гройсман та безпосередньо прийомні батьки – Юрій і Людмила Ткаченки, - повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Подружжя Ткаченків успішно пройшло весь шлях, який визначений законодавством, та отримало право взяти на виховання Олену Ткаченко, яка ще й виявилась їхньою однофамілицею. Прийомні батьки мають двох власних доньок: Олександру (22 роки) та Валентину (25 років). Обидві доньки підтримали ідею взяти у сім’ю іще одну дитину і вже встигли звикнути до неї.

Загалом у Вінниці є 7 прийомних сімей (родина Ткаченків буде 8-ю), в яких виховується 10 дітей. На обліку в службі у справах дітей знаходиться 108 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують сімейної форми виховання. Для того, аби когось із них взяти у свою родину, бажаючі в першу чергу повинні звернутись у Центр соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді. Там можна отримати консультацію та перелік необхідних документів. Офіційним оформленням усіх документів займається служба у справах дітей Вінницької міської ради.

Люди, які беруть дитину в родину, отримують від держави щомісяця соціальну допомогу у розмірі близько 2800 грн. Свій внесок у підтримку прийомної родини робитиме і міська влада.

Мер Вінниці Володимир Гройсман повідомив сім’ї Ткаченків, що з міського бюджету їм буде виділено 25 тисяч гривень. Така допомога буде надаватись усім сім’ям, які братимуть прийомних дітей.

