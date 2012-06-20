Область наростила промвиробництво за рахунок енергетики та харчів

Індекс промислової продукції за основними видами діяльності за січень-травень 2012 року у Вінницькій області становить 109,2%

Про це з посиланням на заступника голови обласної державної адміністрації Володимира Барецького повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

За його словами, зростання відбулося в основному за рахунок виробництва та розподілу електроенергії, газу та води на 127,7%, видобувної промисловості на 110,7%, хімічної та нафтохімічної промисловості на 110,1%, а також виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 104,7%.

Слід зазначити, що індекс промислової продукції протягом січня-травня 2011 р. до січня-травня 2010 р. становив – 105,9% .

Разом з тим, в окремих галузях спостерігається спад: видавнича діяльність – лише 84,3%, машинобудування – 84,8%, легка промисловість – 85,9%, виробництво бетонних виробів та будівельних матеріалів – 89,0% та виробництво виробів з деревини, крім меблів – 90,0%.