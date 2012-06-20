Вінничан хочуть змусити працювати цілодобово

Профспілкові лідери звертаються до українців із закликом прочитати проект Трудового кодексу, бо після його прийняття доведеться працювати довго і інколи – безкоштовно.

У проекті Трудового кодексу насправді задекларовано необмежений робочий день.

Про це заявив голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якібчук, повідомили УНІАН у прес-службі НФПУ.

- Тривалість робочого тижня "за підсумованим обліком робочого часу", як це зазначено в статті 143 проекту нової редакції ТК, не має взагалі ніяких граничних меж, а частина 3 цієї статті фактично дозволяє запровадити будь-яку – аж до 24 годин – тривалість роботи працівника, - підкреслив М.Якібчук.

У свою чергу заступник голови НФПУ Григорій Кабанченко звернувся до працюючих українців із закликом прочитати проект Трудового кодексу, бо після його прийняття доведеться працювати довго і інколи – безкоштовно.

- Ми закликаємо українців прочитати якщо не весь кодекс, то хоча б окремі статті. Ми наполягаємо на широкому обговоренні документа. Необхідно чітко сформулювати положення кодексу, це не дасть можливості подвійного тлумачення. Бо частина перша документа дійсно встановлює 40-годинний робочий тиждень, а наступні частини дають можливість та визначають норми, як це обійти, - наголосив Г.Кабанченко.

