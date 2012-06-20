Радянські селяни врятували життя дівчинки

11:55, 20 червня 2012
Вінниця
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Ледь не втопилась

Вчора у селі Радянське Крижопільського районумало не втопилася 9-річна дівчинка. 

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

На щастя, дитину врятували місцеві жителі. Вони ж викликали карету швидкої допомоги, якою потерпілу було доправлено до реанімаційного відділення районної лікарні.

Нині дівчинка при свідомості.

Обставини події з’ясовуються.

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