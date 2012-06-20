Радянські селяни врятували життя дівчинки

Вчора у селі Радянське Крижопільського районумало не втопилася 9-річна дівчинка.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

На щастя, дитину врятували місцеві жителі. Вони ж викликали карету швидкої допомоги, якою потерпілу було доправлено до реанімаційного відділення районної лікарні.

Нині дівчинка при свідомості.

Обставини події з’ясовуються.