Як навчити дітей-сиріт влаштовуватись на роботу

Діти-сироти, які виходять з навчальних закладів часто потерпають від неможивості працевлаштуватись. Не вистачає знань як правильно потрібно себе представляти, як одягнутися на співбесіду, як написати резюме.

21 черня з цього приводу у Вінниці пройде круглий стіл «Програма захисту трудових прав молоді, що перебуває у зоні ризику за підтримки Швейцарського Бюро співробітництва в Україні». Організатором є вінницька громадська організація «ВІСЬ» та київська «Фундація прав людини».

- Хочемо провести робочий круглий стіл і визначити найоптимальніші моделі взємодії держаних орагнів, які опікують дітьми, соцслужб і громадських організацій аби трудові права дітей-сиріт на Вінниччині були захищені, - говорить голова правління ГО «ВІСЬ» Світлана Дубина. - Хочемо, щоб наша зустріч була актуальною, з непридуманими, а життєвими проблемами, щоб у подальшому запобігти порушенням прав дітей-сиріт. Адже вони є пільговими категоріями при працевлаштуванні. Але сьогодні ніхто не веде статистиму скільки дітей-сиріт працює. Розробимо програму, щоб не викидати кошти на вітер, а направити їх у потрібне русло - можливо, провести кампанію у соцсмережах, чи у ЗМІ, чи по програмі "Рівний-рівному".

На участь круглому столі „ Проблеми забезпечення захисту трудових прав дітей-сиріт” запрошуються усі небайдужі цієї пробелми.

Захід відбудеться 21 червня 2012 року з 15.00 год. до 16.30 год. за адресою м. Вінниця, вул. Поліни Осипенко,4, конференцзала.