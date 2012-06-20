На трамваї та тролейбуси пересіли 9% пасажирів

За січень – травень 2012р. міським електротранспортом перевезено

55,4 млн. пасажирів.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

В тому числі тролейбусним транспортом – 29,4 млн. пасажирів, трамвайним – 26,0 млн.

Обсяги виконаного пасажирообороту становили відповідно 120,8 та 106,5 млн. пас. км.

Кількість перевезених пасажирів міським електротранспортом та його пасажирооборот у порівнянні з січнем – травнем 2011р. зросли на 8,9%.

Всього за січень – травень 2012р. пасажирським транспортом області перевезено 106,3 млн. пасажирів, що на 1,6% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Пасажирську роботу виконано в обсязі 3262,2 млн. пас. км, що на 0,7% менше, ніж за січень – травень минулого року.



