21 тисячі вінницьких відставників підвищать пенсію

Відповідно до постанови уряду № 355, підвищення пенсій для військовослужбовців здійснюватиметься в три етапи.

Про це повідомила начальник управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Валентина Карабіньовська .

Зокрема, з 1 липня 2012 року передбачено збільшення у розмірі 11% до пенсій, обчислених відповідно до статей 13,21 та 36 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», тобто основних розмірів пенсій.

Другий етап підвищення — з першого вересня 2012 року.

Пенсія збільшиться до 23% основних розмірів пенсій. З 1 січня 2013 року відбудеться підвищення до 35% основних розмірів пенсій.

Під час збільшення розміру пенсійного забезпечення військовослужбовцям, виплати, обчислені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» з урахуванням доплат до попередніх розмірів пенсій та підвищень, не можуть перевищувати розміри пенсій, обчислених відповідно до Закону, виходячи із грошового забезпечення, встановленого постановою Кабміну № 1294 за відповідними посадами військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу станом на 1 квітня 2012 року.

Станом на 1 червня 2012 року кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Вінницького обласного управління Пенсійного фонду складає 20 722 особи.



Найбільше налічується пенсіонерів Міністерства оборони України (понад 11 тис.), Міністерства внутрішніх справ (близько 7 тис.) та Державної пенітенціарної служби (майже 1 тис. громадян).



