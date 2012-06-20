Молодь запрошують на море у Росію

Проект «Нова генерація» та його керівник Олександр Капітан оголошують конкурс на можливість відвідати Міжнародну школу студентського самоврядування СНД «Лідер 21 століття», що проходитиме з 5-11 серпня 2012 р. в Ростовській області (Росія).

Організатори: Російський Союз Молоді за підтримки Міністерства освіти і науки РФ, Ростовського державного будівельного університету та Громадської палати Ростовської області.

Партнер в Україні: Всеукраїнська студентська рада при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.

Дата і місце проведення: 5 - 11 серпня 2012 року, Росія, Ростовська область, база відпочинку "Веселка", узбережжя Азовського моря.

Учасники: активісти і керівники органів студентського самоврядування країн СНД.

Мета школи: розвиток системи студентських організацій та обмін досвідом у сфері студентського самоврядування країн-учасниць СНД.

Програма включає такі форми роботи: тренінги на розвиток особистісних якостей і вміння працювати в команді;інтерактивні заняття, круглі столи, ділові ігри з різних напрямів роботи органу студентського самоврядування; виставка-презентація роботи студентських організацій країн-учасниць СНД; зустрічі з відомими експертами в області студентського самоврядування та міжнародного молодіжного співробітництва; мистецькі заходи; розважально-масові заходи; заходи з тематики СНД.

Бажаєте взяти участь? Надішліть нам заповнену аплікаційну форму на електронну адресу spv.smov@gmail.com до 18.00 год. 24 червня 2012 року. Будь ласка, вказуйте в темі листа «Лідер 21 століття». Деталі можна знайти на публічній сторінці проекту у соцмережі http://vk.com/o.kapitan