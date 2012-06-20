Новий мистецький конкурс народився у Вінниці

Новий Всеукраїнський конкурс-фестиваль естрадного мистецтва проведуть у Вінниці з 15 по 19 серпня. Організаторами фестивалю є Вінницьке обласне відділення творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» та комунальне підприємство «Центр концертних та фестивальних програм».

У фестиваль-конкурс запрошують дітей та молодь: співаків-солістів, вокальні студії, хорові колективи, танцюристів класичних, народних, фольклорних, сучасних танців, вокально-інструментальні колективи, інструментальні колективи та всіх бажаючих. У конкурсі можуть брати участь як професійні виконавці так і аматори. Конкурсні виступи проводяться у трьох вікових групах: молодша – з 10 до 13 років, середня – з 13 до 16 років та старша – з 16 до 20 років.

До участі у фестивалі запрошуються композитори та поети, продюсери, зірки української естради, професійні та аматорські художні колективи з регіонів України, організатори дитячих та юнацьких фестивалів. В рамках фестивалю проводиться: всеукраїнський конкурс молодих виконавців; всеукраїнський конкурс хореографічного мистецтва; майстер-клас професійних вокалістів та митців; майстер–клас професійних хореографів; творчі зустрічі з композиторами, продюсерами, поетами-піснярами; творчі зустрічі з видатними хореографами України; концерти професійних та аматорських колективів, зірок української та зарубіжної естради; вечори знайомств для учасників та гостей фестивалю; екскурсії визначними місцями Вінничини; прес-конференції організаторів для ЗМІ.

Оцінку виступів учасників конкурсу здійснює журі, до складу якого входять провідні спеціалісти – діячі культури і мистецтв України, композитори, продюсери , висококваліфіковані спеціалісти в галузі народної та сучасної хореографії.

Фестиваль планується проводити щороку у концертному залі «Райдуга»

Для участі у фестивалі необхідно до 1 серпня заповнити заявку. Анкети та заявки приймаються за електронною адресою: m.koleso.2012@gmail.com та поштовою адресою: 21032, м. Вінниця, проспект М. Коцюбинського, 78, Вінницьке обласне відділення Творчої Спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України». Телефони для довідок: (0432) 69-91-95, 097 481-78-78. Офіційний сайт фестивалю: adem.vn.ua