23 червня перші вінничани поїдуть на море

20 червня у Вінниці навпроти Центрального автовокзалу робоча група Вінницького міськвиконкому проводила моніторинг перевізників, що займаються доставкою вінничан на Чорне і Азовське море для відпочинку. З 23 червня починаються перші відправки автобусів на моря.

- У нас є договір з підприємцями, що ми їх не перевіряємо щодня, а на початку соезону, - говорить Руслан Анфілов, начальник відділу сім'ї, молоді і туризму Вінницької міськради. - Ми дивимося наскільки вони виконують свої домовленості заявлені на початок сезону.

Цьогоріч у міськраду звернулось 39 підприємців, які забажали возити вінничан на моря. Минулого року було більше 50-ти.

- Ринок міняється, залишаються працювати тільки ті, хто давно у цьому бізнесі, - продовжує Анфілов. – Тай конкуренція велика, вартість пального підвищилась, вимоги до страховок змінились. Хтось вважає цю справу неприбутковою і йде з ринку. Хтось після транспортної реформи не хоче втратити місце і йому вигідніше працювати з ТТУ на міських маршрутах, ніж займатись такими перевезеннями.

Руслан Анфілов зазначив, що сьогодні з’явилось багато туристичних агенцій, які працюють у торгівельних центрах у комфортних умовах з кондиціонерами та м’якими меблями. Їхні послуги значно дорожчі ніж ті, що пропонують на туристичнмоу ринку навпроти Центрального автовокзалу у Вінниці.

- Але нам важливо дати можливість усім категоріям вінничан знайти свій відпочинок. Є люди, які не мають багато грошей, тому користуються ось таким економним відпочинком, - продовжує Анфілов. - Цьогоріч держава спростила умови для надання туристичних послуг і відтепер вже не потрібна туристична ліцензія. Достатньо мати ліцензію на перевезення, акт ДАІ, що автобус здатен на перевезення у міжміському напрямку і податкові документи.

Ринок туристичних послуг навпроти Центрального автоквокзалу у Вінниці буде працювати до 7 вересня.