Залізниця відбирає хліб у далекобійників

За січень – травень 2012р. транспортом Вінницької області перевезено 6816,0 тис. тонн вантажів, що на 17,9% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Вантажооборот становив 10560,4 млн. ткм, що на 16,5% більше від обсягу січня – травня 2011р.

Вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 16,9%, а автомобільного транспорту – на 6,5%.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем – травнем 2011р. збільшилися на 25,9%, у т.ч. кам’яного вугілля (в 1,5 рази), зерна та продуктів перемолу (на 45,0%), будівельних матеріалів (на 43,2%), цементу (на 39,7%), нафти та нафтопродуктів (на 23,1%).

Зменшення відбулось по відправленню лісових вантажів (на 28,2%), брухту чорних металів (на 22,1%), хімічних та мінеральних добрив (на 21,3%).

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень – травень 2012р. перевезено 1516,0 тис. тонн вантажів, що на 3,6% менше обсягу перевезень вантажів у січні – травні 2011р., виконано вантажооборот в обсязі 388,6 млн. ткм, який збільшився на 6,5%.