Колекціонеру «шиють» незаконне поводження зі зброєю

На Вінниччині працівники міліції виявили небезпечну знахідку – дві гранати та 34 патрони часів Великої Вітчизняної війни, які житель Погребищенського району зберігав у власному будинку.

Про це повідомив сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Під час огляду помешкання 43-річного жителя одного з сіл Погребищенського району працівники міліції виявили боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни. Дві гранати та 34 патрони різного калібру чоловік тримав у валянку, який "надійно" сховав у шафі в одній з кімнат будинку.

Господар будинку виправдовується тим, що колекціонує медалі, ордени, одяг та інші речі часів Великої Вітчизняної війни. Боєприпаси у цьому переліку не є винятком. Зі слів чоловіка, виявлені у нього боєприпаси - це його знахідки, які він викопав з-під землі.

У своєму хобі порушник нічого поганого не бачить.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч.1 ст. 263 Кримінального Кодексу України – «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». «Колекціонерові» загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.