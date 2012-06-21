Даішники просять поставити фури до ночі «на прикол»

За прогнозами Гідрометцентру України, найближчим часом утримається спекотна погода. Стовпчики термометра місцями будуть показувати +35°.

Згідно з вимогами Закону України про дорожній рух щодо «заходів збереження автомобільних доріг загального користування від руйнувань автомобільним транспортом загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш, ніж 7 тонн у період підвищеної температури повітря (більше 28 градусів за Цельсієм)» вводиться режим тимчасового обмеження руху цього виду транспорту на автомобільних дорогах, - повідомляє Служба профілактичної роботи УДАІ УМВС України у Вінницькій області.

Державтоінспекція радить водіям таких вантажівок зупинитися вдень на автостоянках, біля стаціонарних постів ДАІ тощо, а свій рух продовжити з настанням прохолоди, тобто, після 22 години до 6 ранку.

Іншим водіям потрібно бути дуже уважними, адже такий температурний режим - фактор підвищеного ризику для всіх учасників дорожнього руху. У багатьох людей, особливо похилого віку, з'являється млявість, запаморочення, знижується концентрація уваги, швидкість реакції на різноманітні дорожні ситуації. Тому, водіям у такі дні потрібно ретельно планувати свої поїздки, особливо на великі відстані з урахуванням погодних умов, позаяк Правила дорожнього руху забороняють водієві керувати транспортним засобом у стані стомлення (п.2.9б ПДР України).

Обов’язково треба брати з собою прохолодну воду в достатній кількості і необхідні ліки. Намагатися одягати в дорогу вільний, нещільний одяг, уникати вживання жирної і солоної їжі. Паркуватися по можливості в тіні, а перед початком руху обов'язково провітрювати салон автомобіля. Не залишати дітей, а також тварин у закритому авто навіть на короткий час.

Перед поїздкою обов’язково перевіряйте технічний стан автомобіля. В спекотну погоду особливу увагу потрібно звертати на систему охолодження двигуна, рівень мастила, стан гальмівних колодок та тиск у шинах.