Вінницькі хокеїсти готуються до дебюту у Світовій лізі

Нещодавно вінницька команда «Олімпія-Колос-Секвоя» стала 12-й раз чемпіоном країни з хокею на траві. Але на літні канікули, на відміну від представників інших ігрових видів спорту, хокеїсти не йдуть.

Чому, пояснює головний тренер «ОКС» і національної збірної України Павло Мазур:

– Чемпіонат України завершено, а сезон – ні. 24–28 червня ми змагатимемося у турнірі 4-х збірних в Електросталі (Московська область, Росія) за участі команд Білорусі, Росії, Ірану та України. Наша команда повністю складатиметься з вінничан, причому залучаємо 9 гравців з молодіжної збірної, яка готується до чемпіонату Європи. 4–8 липня «ОКС» візьме участь у другому турі Кубка Співдружності у Мінську (Білорусь).

Потім наша молодіжна збірна змагатиметься у Мілані (Італія) на європейському чемпіонаті. У серпні національна збірна почне готуватися до першого етапу Світової ліги з хокею на траві – нового престижного міжнародного змагання.



